Fumigan mercados contra vectores

Para prevenir enfermedades transmisibles por vector ante el inicio de la temporada de lluvias y el incremento de la presencia de mosquitos, en los mercados de Tapachula se realizan acciones de descacharrización, control larvario y nebulización, informó el secretario de Salud municipal, Francisco Castillo Ordóñez.

Los centros de abasto San Juan, Sebastián Escobar, Soconusco, Guadalupe y Laureles, así como los tianguis Emiliano Zapata, 5 de Mayo, Centro y Las Chácharas, han sido intervenidos.

Se trata de prevenir enfermedades transmitidas por vectores, como el caso del dengue, zika, chikungunya y paludismo, para lo cual existe una coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII.

Salud

Dijo que la finalidad es proteger la salud de locatarios, comerciantes y de quienes acuden diariamente a los mercados públicos.

Cada inicio de periodo de ciclones en la región de la Costa, Soconusco y frontera sur, se incrementan la presencia de moscos, por lo cual las instituciones hacen llamados a la población a mantener limpios los patios y evitar que se acumule agua.