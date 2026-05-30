Implementan técnica de cosecha autosustentable

El maestro Manuel Ernesto Aguirre Rosales, junto a un grupo de alumnos, inició un proyecto para desarrollar un sistema de riego por goteo de alta precisión para producir y cosechar plátano, desde una técnica autosustentable.

Técnica

La metodología planteada por el docente, a diferencia de los métodos tradicionales que inundan, erosionan la tierra y desperdician agua, aplica el recurso vital directamente en la raíz de la planta, justo donde más lo necesita.

Con esto, se reduce casi por completo la evaporación y la escorrentía, logrando que cada gota rinda al máximo. Explicó que el plátano es uno de los alimentos más apreciados y consumidos en todo el mundo, pero sembrarlo representa un desafío debido a las sequías y al cambio climático.

No químicos

Además, en lugar de esparcir fertilizantes en el suelo que luego pueden ser arrastrados por las lluvias y contaminar los mantos acuíferos subterráneos, los nutrientes se disuelven directamente en el agua de riego.

Así, la planta se alimenta de forma limpia y eficiente, detalló el docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas (Campus IV) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien ha puesto en marcha el proyecto con el apoyo de productores en su campus, en Huehuetán, en convenio con la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco.

Proyecto

El proyecto denominado Tecnología con Cerebro, inspirado en las regiones agrícolas más tecnificadas del mundo, está diseñado para conectarse a sensores climáticos y unidades de procesamiento de datos.

Esto permite que el riego se ajuste automáticamente según la temperatura exterior y la necesidad real de la plantación. Buscando tener mejores profesionales y tierras productoras.

Esta iniciativa busca que las nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros agrónomos de la Universidad Autónoma de Chiapas dominen las herramientas que exigen las actuales condiciones del clima y de producción; este es uno de los logros de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP).

Aprender a producir alimentos ahorrando agua ya no es un lujo, sino una necesidad urgente para mitigar las crisis ambientales, explicó el docente.

“Si eres estudiante y quieres formar parte de esta experiencia científica y práctica en el campo de Huehuetán en el periódico de clases o en vacaciones puedes inscribirte o solicitar más detalles en la Facultad”, dijo el profesor.