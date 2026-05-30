Impulsan acciones para la formación de profesionales

La Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio de Arquitectos del Sureste A.C., firmaron un Convenio General de Colaboración, con miras a fortalecer las actividades que desarrollan de manera conjunta.

Dicho instrumento jurídico tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo de actividades académicas, culturales, científicas, tecnológicas, extensión, investigación y de vinculación.

Ante los integrantes del Consejo Directivo de esta asociación y miembros fundadores, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó su beneplácito por este acuerdo que además de generar espacios de acción para docentes, estudiantes y agremiados del colegio, también brindará oportunidades para el programa académico de Arquitectura que inicia su oferta en Comitán.

Acciones específicas

Ante la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, especificó que lo que se busca es incidir de manera directa en la forma de vida y el desarrollo de los territorios, por lo que desde la Unach se impulsan acciones específicas con la ayuda de los docentes y estudiantes, a las cuales se puede sumar la experiencia de los agremiados de este colegio.

En este marco, el presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste, Aymer Yudiel Hernández Martínez, comentó que esta firma se enmarca en los festejos del 34 aniversario de esta asociación, lo que demuestra la importancia del mismo, pues cada uno de ellos está consciente del compromiso que esto representa.

Asimismo, acompañado de la vicepresidenta del Consejo Directivo del Colegio, Karina del Carmen Gómez Durán, expuso que con el convenio se fortalecerán las habilidades de los estudiantes, mientras a la par que se consideran acciones de actualización para los arquitectos que conforman este Colegio.