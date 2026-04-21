Impulsan alfabetización en Salto de Agua

Durante una gira de trabajo por el municipio de Salto de Agua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de tres mil 700 kits del programa Chiapas Puede, donde afirmó que enseñar a leer y escribir constituye uno de los actos más humanos. En ese sentido, reconoció el compromiso y la suma de esfuerzos entre pueblo y gobierno para avanzar en la lucha contra la ignorancia.

“¿De qué sirve tener infraestructura si el pueblo camina en la oscuridad? Por eso impulsamos Chiapas Puede, que es uno de los programas más importantes porque pertenece al pueblo. No solo quiero que me recuerden como el gobernador que trajo la paz, sino también como el gobernador que derrotó al principal enemigo: la ignorancia. La vamos a vencer con conocimiento y ayudando a las personas a que aprendan a leer y escribir”, expresó.

Educación

Ramírez Aguilar destacó también que continuará invirtiendo en infraestructura educativa para que todas las niñas, niños y jóvenes tengan instalaciones dignas donde estudiar. Asimismo, señaló que se priorizan acciones en materia de salud, infraestructura carretera y servicios públicos, entre otros rubros, con el objetivo de fortalecer el bienestar y mejorar las condiciones de vida de las familias.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó el crecimiento del programa Chiapas Puede en el municipio, al pasar de aproximadamente mil 200 a más de 3 mil 200 participantes en un año. Indicó que este avance refleja el compromiso de la comunidad y permite proyectar que más personas lograrán aprender a leer y escribir en el corto plazo. Además, reconoció la labor solidaria de las y los asesores, a quienes convocó a mantener su entrega y acompañamiento.

Más de 31 mdp

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que este año se destina en Salto de Agua una inversión superior a 31 millones de pesos en este rubro. Detalló que en la primaria Benito Juárez de la comunidad Chuclumbá se rehabilitan tres aulas didácticas, la dirección, servicios sanitarios y obra exterior; mientras que en el Cobach Plantel 96 de la comunidad Egipto se construye un domo y se rehabilita la cancha de usos múltiples y andadores.

Asimismo, anunció que próximamente iniciará la construcción de un domo y una cancha de usos múltiples, un muro de contención, red eléctrica y andadores en el Telebachillerato 100 de la comunidad Vicente Guerrero. De igual forma, en la Telesecundaria 209 de la comunidad Chuclumbá se intervendrán dos aulas didácticas, el módulo de servicios sanitarios, así como las redes eléctrica e hidrosanitaria; y en la Secundaria Emiliano Zapata Salazar se edificará un ciberbachillerato.

Hay visión y compromiso

El presidente municipal de Salto de Agua, Humberto Sánchez Díaz, reconoció que el programa Chiapas Puede refleja el compromiso, la sensibilidad y la visión del gobierno de la Nueva ERA hacia las comunidades históricamente olvidadas. Señaló que esta estrategia abre nuevas oportunidades educativas y fortalece el bienestar de las familias.

Acompañaron al gobernador la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el diputado federal por el Distrito I Palenque, José Miguel Alegría Gómez; el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas; las directoras generales del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; del Tecnológico Nacional de México campus Cintalapa, Olga Luz Espinosa Morales; la asesora alfabetizadora del programa Chiapas Puede, Blanca Marilú Vázquez Sánchez; así como las y los alfabetizados.