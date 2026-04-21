Impulsan oportunidades educativas para jóvenes

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel número 35, ubicado en la localidad de El Malé, municipio de El Porvenir, lleva a cabo actividades de difusión de su oferta educativa en el marco del proceso de entrega de fichas para estudiantes de nuevo ingreso, con el objetivo de orientar a jóvenes de nivel secundaria en la elección de su formación media superior.

El director del plantel, Missael Díaz Gutiérrez, destacó que estas acciones permiten acercar a los aspirantes a una educación técnica de calidad, brindándoles herramientas que fortalezcan su desarrollo académico y contribuyan al progreso de sus comunidades.

Asimismo, señaló que el Cecytech impulsa un modelo educativo basado en la formación integral, que combina conocimientos teóricos y prácticos, promoviendo habilidades con valor laboral y una visión de futuro en los estudiantes.

Presentación de proyectos

Durante la Expo-Feria se presentaron proyectos académicos de las especialidades de Desarrollo Comunitario y Producción Industrial de Alimentos, destacando su enfoque en la solución de problemáticas locales y el fortalecimiento del sector productivo.

De igual forma, se informó que los estudiantes cuentan con apoyos como becas y servicios de salud, lo que contribuye a garantizar la permanencia escolar y el acceso equitativo a la educación.