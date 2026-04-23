Inauguran sala de lactancia en la SE

“No hay lugar más seguro para nuestras hijas e hijos que cerca de nosotras, en un espacio pensado para ellos y ellas”, fueron las palabras de Dulce Alejandra Guillén Cervantes, madre y analista en la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales, durante la inauguración de la Sala de Lactancia en el edificio de la Subsecretaría de Planeación Educativa.

La Secretaría de Educación (SE), bajo la coordinación de Roger Mandujano Ayala, impulsa una agenda de mujeres que se traduce en acciones concretas para dignificar los espacios laborales, acompañando una de las tareas más profundas y significativas: maternar como parte de la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Reconocen los derechos de la maternidad

La apertura de este espacio representa mucho más que una adecuación física: es una inversión en dignidad, un acto de sensibilidad que reconoce los derechos de la maternidad y la lactancia, y que fortalece entornos laborales basados en la inclusión, la corresponsabilidad y el respeto.

En este sentido, Guillén Cervantes destacó el valor de contar con un lugar que brinde tranquilidad a las madres trabajadoras: “Como mamá, es difícil pensar en la separación cuando termina la licencia. Hoy tenemos un espacio limpio, digno, donde podemos atender a nuestros bebés con calma y seguridad”.

Sustentado en el derecho a la salud y alineado con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, este proyecto, realizado en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Aeiotu, reafirma el compromiso de garantizar condiciones adecuadas para las mujeres en periodo de lactancia, priorizando el bienestar de madres, niñas y niños dentro de las instituciones.