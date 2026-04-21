Informan 88 % de avance del puente Rizo de Oro

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la construcción del puente Rizo de Oro, en Chiapas, registra un avance de 88 por ciento.

Asimismo, el claro central conformado por un arco metálico que forma parte del diseño de la estructura, innovación de la ingeniería mexicana, presenta un avance del 93.13 por ciento e incluye el suministro y fabricación de dovelas.

La SICT, encabezada por Jesús Esteva Medina, señala que el progreso de la obra se encuentra por encima de lo programado.

Economía

El puente, con una inversión total de mil 382 millones de pesos, tendrá mas de dos kilómetros de longitud (405 metros de estructura y 1.7 km de accesos), e incluye la instalación de 27 dovelas con un peso de 2 mil 730 toneladas.

Los trabajos, que acabarán durante el presente año, beneficiarán a 300 mil habitantes de 10 municipios de la región; y los usuarios tendrán un ahorro de 60 minutos en sus traslados, los cuales actualmente se realizan en barcazas o pangas improvisadas.

Esta infraestructura estratégica generará 5 mil 715 empleos directos e indirectos y durante el presente año contará con una inversión de 450 millones de pesos para su terminación.

El puente Rizo de Oro, mejorará la conectividad en favor de comunidades como La Concordia, Chicomuselo, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Socoltenango, El Parral, Nicolás Ruiz, Capitán Luis Ángel Vidal y Tzimol, ya que brindará condiciones de tránsito más seguras a lo largo del embalse.

La construcción cumple con las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los protocolos de seguridad laboral supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que se garantiza una construcción responsable, segura y sustentable.