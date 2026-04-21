Inicia proceso de cadena de cambios

El nivel de secundarias técnicas inició la recepción de solicitudes para la cadena de cambios para el ciclo escolar 2026-2027; anunciaron una movilización para el 11 de mayo para exigir a las autoridades educativas el pago de los ascensos e incrementos de horas concretados en 2025 y que a la fecha no se han reflejado.

Fabián Ruvalcaba Duarte, secretario de Trabajos y Conflictos de este nivel, comentó que iniciaron este lunes 20 de abril, de la 1 a la 25, que son aproximadamente 600 trabajadores, en la Escuela Secundaria Técnica 79.

Todas y todos los docentes deben entregar sus documentos para poder generar el escalafón y poder iniciar el proceso el 1 de junio. La cadena de cambios incluye ascensos, incremento de horas y cambios de centros de trabajo.

Pendientes

Recordó que sigue pendiente el pago por incremento de horas y de ascensos aprobados el año pasado, una demanda que continúa vigente aunque haya iniciado el proceso para el próximo ciclo escolar.

Las y los maestros interesados deben cumplir una serie de requisitos, como situación fiscal, identificación, talón de cheques, documentos de preparación, si les falta un documento la solicitud no es aprobada.

En caso de inconformidades o detectar alguna irregularidad pidió acercarse a la Subcomisión Mixta, conformada por representantes de las autoridades educativas oficiales y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). El año pasado no se presentaron incidencias mayores.

Sobre la movilización en mayo, ya acordaron que el día 11 protestarán para que la autoridad educativa pague con retroactivo los incrementos correspondientes. Otros niveles educativos se han comenzado a sumar. Para el Día del Trabajo todavía están analizando, como Sección 7 a la que pertenecen, si marcharán o no.