Inician más de 400 metros de pavimentación

Lo que hoy literalmente es un barranco, pronto será una calle integral con servicios básicos, señalética, luminarias y concreto hidráulico. Así lo dio a conocer el presidente Ángel Torres al poner en marcha la pavimentación integral de la avenida Cascada de Agua Azul en la colonia Diana Laura.

Al informar que serán más de 400 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, el alcalde capitalino expresó que esta obra es sinónimo de justicia social, toda vez que las y los habitantes tenían más de 30 años esperando que este sueño se hiciera realidad.

Asimismo, señaló que esta obra mejorará la imagen urbana, la movilidad y conectividad con la colonia Bosques del Sur, pues entre estas calles había un barranco que les impedía tener un acceso directo. Hoy, los servicios de emergencia, de transporte y otros, podrán ingresar con mayor facilidad, señaló.