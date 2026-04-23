Inician una calle más en la Albania Baja

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la avenida Cupapé, entre calle Laurel y calzada del Sumidero, en la colonia Albania Baja, con lo que está cumpliendo un sueño de muchos años de las y los habitantes.

Con la pavimentación de más de 220 metros lineales con concreto hidráulico, además de red de drenaje sanitario, agua potable, instalación de luminarias y pintura en las fachadas de las viviendas, se mejorará la imagen urbana, la conectividad y la movilidad, pues esta vialidad beneficiará a varias colonias de la zona.

Justicia social

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres, está haciendo un compromiso más, a través de un acto de justicia social para las familias de la zona, quienes durante más de 40 años habían solicitado la construcción de esta calle y nadie los había escuchado.