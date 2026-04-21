Invitan a colecta solidaria en área pediátrica

En el marco de la celebración del Día del Niño, médicos residentes del Hospital Gilberto Gómez Maza pusieron en marcha una campaña solidaria de recolección de dulces y juguetes, destinada a niñas y niños que permanecen hospitalizados.

De acuerdo con las y los organizadores, el proyecto tiene el objetivo de brindar momentos de alegría a pacientes pediátricos.

Una iniciativa, que con los años se ha consolidado como una tradición dentro del hospital, y que además tiene como propósito ofrecer un momento de felicidad a pacientes pediátricos que enfrentan procesos de salud complejos, muchos de ellos lejos de sus hogares.

Además, a través de esta actividad, el personal médico busca transformar el entorno hospitalario en un espacio lleno de sonrisas, juegos e ilusión.

Buscan padrinos y madrinas

La ciudadanía puede participar como padrinos o madrinas, ya sea mediante la donación de dulces, juguetes o aportaciones económicas que permitan hacer posible esta celebración.

La meta, señalaron, es que ningún menor se quede sin vivir una jornada especial en una fecha tan significativa.

En este sentido, las y los residentes hicieron un llamado a la población de Tuxtla Gutiérrez a sumarse a esta causa, destacando que cada aportación contribuye a mejorar el ánimo de las y los pequeños pacientes y sus familias, reforzando así el sentido humano dentro del ámbito hospitalario.