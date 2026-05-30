Invitan a hombres a detectar cáncer de próstata

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población masculina a acudir de manera preventiva a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para identificar oportunamente factores de riesgo y síntomas relacionados con cáncer de próstata, enfermedad considerada la primera causa de muerte por cáncer en hombres en México.

La jefa de Enseñanza de la UMF No. 11, en Tapachula, doctora Adriana Palacios Stempreiss, explicó que el cáncer de próstata no aparece de manera repentina, ya que previamente pueden presentarse diversos síntomas urinarios que permiten alertar sobre posibles alteraciones prostáticas.

Indicó que en las UMF del IMSS se aplica la “Escala Internacional de Síntomas Prostáticos”, cuestionario clínico que ayuda a identificar el nivel de riesgo de desarrollar padecimientos prostáticos, mismos que pueden clasificarse como leves, moderados o severos.

La especialista detalló que este instrumento permite analizar síntomas relacionados con dificultad para orinar, aumento en la frecuencia urinaria, sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga y otros signos que pueden asociarse con alteraciones en la próstata.

Palacios Stempreiss señaló que a partir de los 45 años incrementa el riesgo potencial de desarrollar cáncer de próstata, especialmente en personas con antecedentes familiares, enfermedades crónicas o factores asociados al envejecimiento.

Subrayó que la detección oportuna permite brindar seguimiento médico, realizar estudios complementarios y establecer medidas preventivas o de control antes de que la enfermedad avance.

La jefa de Enseñanza exhortó a los hombres derechohabientes a dejar de lado el temor o la desinformación y acudir a revisión médica preventiva en su UMF, especialmente si presentan molestias urinarias o antecedentes familiares de este tipo de cáncer.