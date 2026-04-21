Invitan a participar en el Festival Nasakobajk

En la sede del Poder Legislativo, la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, en coordinación con el Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, que preside Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, dieron a conocer la presentación oficial del Festival Nasakobajk 2026, que tendrá lugar el próximo 24 de abril en dicho municipio.

Con la participación de la directora general de Coneculta, Angélica Guadalupe Altúzar Constantino, y la titular del Instituto Casa de las Artesanías, Marisol Urbina Matus, así como representantes sociales, empresariales y legisladores.

Identidad de Ocotepec

La diputada Sánchez Cruz destacó que el festival Nasakobajk, que significa “Madre Tierra” en lengua zoque, es una celebración que fortalece las raíces y proyecta al mundo la identidad de Ocotepec a través de la danza tradicional, la gastronomía, las artesanías, el desfile cultural, actividades deportivas y los conciertos de rock programados para esa jornada.

Por ello, invitó al público en general a ser parte de esta fiesta cultural y a vivir de cerca la riqueza del pueblo zoque en una fecha que honra nuestras tradiciones y también abre espacio a expresiones contemporáneas.