Irresponsabilidad ciudadana agrava afectaciones

Las principales afectaciones registradas durante las recientes lluvias en Tuxtla Gutiérrez han sido provocadas por el material de arrastre acumulado en calles, alcantarillas y arroyos, situación que, de acuerdo con Protección Civil Municipal, está estrechamente relacionada con la irresponsabilidad ciudadana.

El titular de la dependencia, Eder Fabian Mancilla Velázquez, informó que la acumulación de escombros, podas, basura y residuos son arrojados de manera ilegal en los cauces naturales.

“El 50 por ciento puede ser por la erosión natural que generan las primeras lluvias, pero el otro porcentaje es por la actividad humana”, señaló.

Los 23 arroyos de la ciudad condujeron material de arrastre hasta llegar al río Sabinal, provocando taponamientos y afectaciones en distintas zonas.

Residuos y podas

Durante recorridos realizados en colonias afectadas, como Albania Baja, personal municipal detectó podas y residuos vegetales arrojados directamente al río, situación que contribuyó al desbordamiento y acumulación de agua.

“Muchos ven que se limpia el arroyo y nuevamente tiran basura, colchones, refrigeradores o restos de poda. Eso genera bloqueos y termina provocando inundaciones”, expresó.

También señaló que algunas constructoras han sido sancionadas por depositar escombros en las partes altas de los arroyos, desde donde el material termina siendo arrastrado por las corrientes durante las lluvias.

Por otro lado, destacó que las condiciones geográficas de la ciudad, también influyen en este tipo de afectaciones, debido a que la ciudad se encuentra rodeada por zonas montañosas como el Cañón del Sumidero y el cerro Mactumatzá, lo que favorece el descenso de agua y sedimentos hacia las partes bajas.

Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar residuos en la vía pública y utilizar el banco de tiro ubicado en San José Terán, donde pueden depositarse gratuitamente escombros y material vegetal.