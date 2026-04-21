Jornadas del Humanismo: llevan atención a colonias

Durante la Jornada del Humanismo realizada en la colonia Paulino Aguilar, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que el gobierno de la Nueva ERA recorre las colonias, barrios y ejidos de la capital chiapaneca para mantener cercanía con la población y atender sus necesidades de forma directa.

En este contexto, el mandatario refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias y fortalecer la prosperidad de este municipio. Asimismo, convocó a las y los habitantes a aprovechar los servicios que ofrecen las distintas instituciones estatales.

“Agradezco a las instancias por ser parte de las Jornadas del Humanismo, las cuales recorren de manera itinerante las colonias. Estamos convencidos de que las y los habitantes no deben ir a donde están las instituciones, sino que las instituciones deben estar cada vez más cerca del pueblo. Trabajamos con un humanismo que transforma”, expresó.

Apoyos directos

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, destacó que esta iniciativa cumple nuevamente su propósito de acercar los servicios gubernamentales a quienes más lo necesitan y garantizar que los apoyos lleguen de forma directa. Precisó que en esta jornada participaron 21 dependencias, que brindan atención integral, desde la expedición de actas de nacimiento y opciones de empleo, hasta el acceso a servicios de salud, educación y asistencia social.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, valoró el respaldo del gobernador al acercar servicios a las colonias mediante estas jornadas, al considerar que contribuyen a la tranquilidad de la población. De igual forma, reiteró la disposición del Ayuntamiento para seguir sumando esfuerzos en la construcción de una mejor ciudad para las futuras generaciones.

En representación de las y los vecinos de la colonia Paulino Aguilar, Noemí Bonifaz Farrera manifestó su agradecimiento a las autoridades por llevar estos servicios a la comunidad, lo que, dijo, refleja la cercanía del gobierno con la gente.