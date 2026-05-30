La IA no crea sesgos, solo los reproduce

João Gabriel Almeida, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), indicó que la Inteligencia Artificial (IA) no define lo humano, sino que revela cómo se le ha definido históricamente, con sesgos y prejuicios que esta nueva tecnología reproduce, pero no crea.

En el marco del seminario institucional “Despatriarcalizar la IA”, Almeida explicó que esta herramienta funciona como un espejo estadístico de las exclusiones con las que nuestras sociedades ya habían construido la idea de humanidad.

Redes sacan prejuicios

En ese sentido, la IA crea un fenómeno parecido al de las redes sociales. El investigador expuso que antes las creencias racistas de una persona se quedaban en el ámbito privado; sin embargo, con la posibilidad de compartir memes o publicaciones, esos prejuicios salen a la luz.

Más que señalar como culpable a la IA, Almeida invitó a observar cómo nuestras sociedades siguen siendo profundamente desiguales y jerárquicas, donde la definición de lo humano ha sido a partir de la exclusión.

Sin embargo, João Gabriel Almeida también llamó a poner atención en quiénes son los dueños de las IAs, teniendo en cuenta que quien maneja la transmisión de información puede definir lo que se considera aceptable o no.