La violencia ya no tiene cabida: ERA

De cara a las próximas elecciones del 2027, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtió que la violencia no tendrá cabida en los comicios, tal y como sucedió en años anteriores, que solo derivó en desestabilización e inseguridad en distintas partes del territorio chiapaneco.

Advirtió que para la zona de la Sierra Madre de Chiapas, los partidos políticos y candidatos que pretendan participar con financiamiento procedente de grupos delincuenciales serán castigados y se aplicará la ley.

“En el 2024 hicieron lo que quisieron los partidos políticos… Los candidatos que se iban a vincular con la delincuencia a recibir dinero, les voy a aplicar la ley”, lanzó el mandatario durante una gira por dicha zona.

Ramírez Aguilar aseguró que esta práctica solo ha generado sufrimiento en la población, algo que ya padeció el estado, principalmente la Sierra y Frontera de Chiapas, por lo que sentenció que no planea volver a lo mismo.

Desafueros

Recordó que durante la actual administración se ha desaforado a alcaldes y funcionarios que incurren en cometer actos delictivos, el más reciente, el de la presidenta municipal de Jiquipilas, Yaneth “N”, quien es investigada por presunta extorsión.

El mandatario expresó que su compromiso sigue siendo el mismo desde que tomó el cargo, de mantener la seguridad en todo el estado, por lo que sentenció que no tendrá dudas de aplicar la ley cuando se percate de una situación que ponga nuevamente en peligro a la población.

“Podré tener errores, pero lo que no voy a tener es dudas para aplicar la ley en cuanto yo vea algo que sea que ponga en peligro a la población en cualquier parte de Chiapas”, advirtió.

En su recorrido por los municipios de Bejucal de Ocampo y Amatenango de la Frontera, refrendó su compromiso de mantenerse al pendiente con las comunidades de la Sierra para atender las principales necesidades.