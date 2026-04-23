Llega caravana migrante a Escuintla

Unos 30 extranjeros que se quedaron rezagados de la caravana “David” que camina por la carretera Costera hacia el centro del país, fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y regresados a Tapachula.

En tanto, el grueso del contingente partió la madrugada de este miércoles hacia Escuintla, a donde llegaron ya entrada la tarde, para ubicarse en la unidad deportiva Salomón González Blanco, en donde descansarán.

El venezolano identificado como “Carlos” explicó que hasta el momento no han recibido atención de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), por el contrario, agentes han detenido a quienes se quedan rezagados, que en su mayoría son familias completas que caminan despacio.

Hasta el momento, cerca de 30 de los que participaban en esa caravana han sido asegurados y trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Continuarán su ruta

El contingente está formado principalmente por personas de Haití, Venezuela y El Salvador, quienes señalan que continuarán hacia el centro del país, ya que buscan su regularización y poder ubicarse en otros estados donde cuenten con oportunidades laborales.

Las quejas en contra del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se multiplican por la tardanza en muchos casos, con más de un año de no otorgar respuestas a las solicitudes de regularización.