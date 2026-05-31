Llegó la décima ANP para Chiapas

Finalmente fue declarada Área Natural Protegida (ANP) las Tres Tzimoleras, con esta acción suman diez declaratorias impulsadas por la presente administración y que de acuerdo con el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén, esto marca un paso importante para el futuro de la meseta comiteca.

La declaratoria de la Reserva Natural de Santo Domingo en Tzimol abarca un aproximado de 300 hectáreas, datos previamente mencionados por el ejecutivo estatal en el festival “Chiapas Birding”. Esta superficie se suma al acumulado de más de una decena de zonas resguardadas en todo el estado.

Postura

También Ramírez Aguilar señaló en distintas ocasiones, que como gobernante le corresponde actuar con responsabilidad, lo que incluye sensibilizar a las comunidades, decretar reservas y una vez hecho el decreto garantizar el pago correspondiente a los involucrados.

Por su parte el titular de turismo del estado, expresó que proteger los espacios naturales de Chiapas se traduce en conservar la riqueza ambiental y al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento del turismo sostenible, que deriva en la generación de oportunidades para las comunidades.

Estrategia

Destacó que la estrategia en materia turística pone como prioridad el bienestar de la ciudadanía y el patrimonio natural de Chiapas, de este modo se puede avanzar a la par con la conservación.

“Las Tres Tzimoleras, una experiencia única que invita a reconectar con ese espíritu explorador que todos llevamos dentro, despertando el deseo de descubrir, sentir y vivir la naturaleza en su máxima expresión”, escribió el titular de turismo.

Dentro de los principales ejes de trabajo tanto a nivel federal como estatal, es el impulso al turismo comunitario, el cual consiste en generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales y posicionar a Chiapas como el destino más importante para el turismo de naturaleza en México.