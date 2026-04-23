Llevan innovación a Concurso Nacional

Como parte de las acciones que fortalecen la formación tecnológica y científica en el nivel Medio Superior, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), plantel 10 Simojovel, desarrollaron el proyecto informático denominado “Plauch Néctar Vitamínico, a base de fruta delisera y stevia (Stevia rebaudiana)”, orientado a la creación de una bebida natural funcional con propiedades antibacteriales.

El proyecto fue diseñado por Jennifer Lorena Méndez García y Francisco Alessandro Gordillo Zúñiga, bajo la asesoría del docente Jonathan González Molina. Los estudiantes destacaron que esta iniciativa responde a la necesidad de generar alternativas saludables en la industria alimentaria, sobre todo en comunidades que buscan opciones sin edulcorantes artificiales.

Iniciativa

El objetivo principal de la propuesta es desarrollar una bebida natural que contribuya a la salud, incorporando ingredientes con propiedades funcionales y aprovechando las bondades de la stevia como endulzante natural. Esta iniciativa fortalece la cultura de la innovación y promueve el emprendimiento con responsabilidad social entre la comunidad estudiantil.

González Molina resaltó que el acompañamiento docente es fundamental para impulsar ideas que integren conocimientos científicos y tecnológicos en soluciones viables, fomentando en el alumnado competencias técnicas, pensamiento crítico y compromiso con su entorno.