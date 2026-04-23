Lluvia vespertina causa daños en Tuxtla

La Secretaría Municipal de Protección Civil (PC) de Tuxtla Gutiérrez reportó tres “incidentes relevantes” registrados por la sorpresiva lluvia de este miércoles por la tarde noche en la capital de Chiapas. Fueron dos colectivos varados por el desbordamiento del arroyo Cerro Hueco a la altura del bulevar Ángel Albino Corzo, como referencia entre la agencia de Vehículos Mazda y Bodega Aurrera; además de la caída de un árbol de benjamina y una carpa que se levantó por los fuertes vientos en la Iglesia Inmaculada Concepción de María, en la Colonia Francisco I. Madero. Se tuvieron encharcamientos en diversas vialidades del sur y norte oriente de la ciudad sin mayores riesgos.