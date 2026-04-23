Logran obtener financiamiento para 34 proyectos

Un total de 34 proyectos proyectos de investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) recibirán financiamiento este año, como resultado de la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Humanística, de Desarrollo Tecnológico e Innovación 2026 de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros del Tecnológico Nacional de México.

José Manuel Rosado Pérez, director del ITTG, comentó que por cuarto año consecutivo lograron la aprobación de 34 proyectos, por lo que felicitó a las y los investigadores que por sus destacados proyectos se han posicionado entre las instituciones con mayor inversión en investigación a nivel nacional.

Logro

Gracias al trabajo de los investigadores han alcanzado el tercer lugar nacional por el número de proyectos autorizados. “Es un orgullo contar con una amplia línea de investigadores e investigadoras que han sabido utilizar a su favor el recurso humano con el que cuenta el instituto”.

El jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, Amín Rodríguez Meneses, puntualizó la relevancia de estos resultados al señalar que estos proyectos permiten seguir innovando y hacer investigación, esto involucra el desarrollo de recursos humanos, ya que cada proyecto cuenta con un responsable técnico y colaboradores.

Destacó que la participación estudiantil es fundamental, ya que en estos proyectos se integran tesistas, residentes y estudiantes que realizan su servicio social, fortaleciendo así su formación académica y profesional.