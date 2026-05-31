Maestro chiapaneco crea herramienta con IA

Uri Armín Estrada Lara, maestro en Educación, es creador de una herramienta tecnológica bastante innovadora, se trata de un traductor de lenguas originarias de Chiapas como el tsotsil, chol, tojolabal y tseltal a idiomas como el inglés, francés y coreano. Actualmente registra una función al 95 % de efectividad, por lo que sigue perfeccionándola.

"Está traduciendo de tsotsil a chino, coreano, inglés, francés, italiano, alemán, árabe, entre otros, son en total 14 idiomas del mundo, también traduce el tseltal, chol, tojolabal y español, y se buscará que sea en las 12 lenguas originarias", detalló en entrevista.

Es una oportunidad de vida

Señaló que este traductor ayudó a generar un radar para personas ciegas o con debilidad visual alta. Se trata de una herramienta para que puedan guiarse a través de sonidos o comandos de voz generados a partir de la cámara de un teléfono inteligente, que identifiquen objetos delante de ellos para evitar accidentes.

Esta aplicación captura aproximadamente 60 fotogramas por segundo para interpretar los objetos en el camino de la persona, desde animales, escalones, personas, letreros, automóviles; es posible conectar esta herramienta con audífonos intracraneales para poder escuchar los comandos de voz y a la vez escuchar su entorno.

Es útil también para niños y niñas ciegas que acuden a la escuela, y saber que está escribiendo el docente. Incluso puede ser utilizado para que niñas y niños autistas se comuniquen fácilmente, indicando lo que quieren hacer, tomar o tocar.

El traductor de lenguas es vital porque funciona en las lenguas originarias y en los 14 idiomas, por lo que puede ser utilizado prácticamente por cualquier persona.

El maestro indicó que lleva trabajando cerca de dos años en la neurona digital. Comenzó con un traductor de español a tseltal y con ese modelo fue cargando las otras lenguas. Los vocabularios de los idiomas del mundo fue sencillo agregarlos, lo difícil fue traducir las lenguas originarias, afirmó

Comenzó el proyecto solo, pero fue de interés del secretario de Educación, Roger Mandujano, por lo que se generó una alianza interinstitucional con el Centro de Lenguas y Arte y Literatura Indígena (Celali), que contribuyó a generar traducciones de las lenguas originarias a través de modelos de entrenamiento con los que interactúan en su vida cotidiana.

Hasta ahora no hay ninguna plataforma que traduzca lenguas originarias de ninguna parte de México y menos de Chiapas. El docente señaló que incluso propuso una colaboración con Google, pero fue rechazado porque las consideraron de bajo recurso.

Por eso agradeció y reconoció la apertura del secretario de Educación para impulsar esta herramienta. La idea es seguir perfeccionándola, generar juegos para un aprendizaje de las lenguas originarias. Estima terminarla antes de cerrar este año.