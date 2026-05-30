Maestros realizan boteo para recaudar dinero

Maestros de la región Altos del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Sección 7 del SNTE realizaron un bloqueo-boteo intermitente en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46.

El grupo de unos 200 maestros inició la manifestación a las 10:00 horas de este viernes. Jairo de Jesús Cortés Montalvo, dirigente del CCL en la región Altos de Chiapas, informó que esta acción es para recaudar fondos para trasladarse a la Ciudad de México, este domingo 31 de mayo y poder participar en la marcha y plantón indefinido.

“Estamos aquí recabando recursos para que una comisión de nuestros compañeros se traslade a la Ciudad de México el próximo domingo; nos levantamos por la tarde y es necesaria la recaudación de recursos; no hay bloqueo carretero, es únicamente una cooperación voluntaria”, indicó.

La manifestación fue pacífica y concluyó pasada las 14:00 horas de este viernes; acción que causó malestar, entre los automovilistas y ciudadanos que se vieron afectados por el bloqueo-boteo.

Cabe señalar que este lunes iniciará el paro nacional, para exigir la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa, basificación de plazas y reinstalación de maestros cesados.