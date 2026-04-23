Malas prácticas ahuyentan inversión extranjera

Los últimos dos gobiernos federales son los que más reformas labores han implementado en las últimas décadas, estableciendo normas internas y homologando otras internacionales al pertenecer México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, regulado también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Luis Bernardo Araujo, contador público, comentó que lo que se ha buscado evitar a través de estos tratados y normas internacionales el dumping empresarial (práctica desleal de comercio internacional donde una empresa exporta productos a otro país a un precio inferior a su valor normal o costo de producción, con el objetivo de ganar cuota de mercado).

Consecuencias

Sin embargo, las malas prácticas en materia laboral y fiscal, visto en un sentido macroeconómico, lo que hace es ahuyentar la inversión extranjera.

México ha estado aproximadamente desde el 2012 con una serie de reformas en materia laboral, fiscal y otras, para evitar esta práctica y tratar de atraer inversión extranjera, lo que es complicado si las empresas que vengan a invertir no pueden competir en precio justo.

Las empresas extranjeras que vienen al país no se basan solo en parámetros de las obligaciones que tienen aquí en México, si no que se rigen por medio de corporativos internacionales, son normas mucho más estrictas en el punto de vista laboral, entonces los empresarios ven esto como un gasto y no como inversión.

Una buena práctica con empresas mexicanas en relación con empresas trasnacionales, eso ayuda a crecer la economía porque genera mano de obra, pero eso empieza desde el gobierno, con las políticas y las formas de inspeccionar de los funcionarios, evitando extorsiones.