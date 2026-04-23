Mantendrán pena de 100 años por feminicidios

Tras la reciente aprobación por parte del Congreso del Estado de Chiapas de la reforma constitucional en materia de feminicidio propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo local, detalló los alcances de esta modificación legal y el posicionamiento de la entidad.

La reforma, que modifica el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidio a través de leyes generales.

Aprobación

“El día martes, alrededor de las seis de la tarde, el Congreso vota por unanimidad. Esta reforma está ya aprobada”, declaró la legisladora.

Gómez Mendoza explicó que el objetivo principal es homologar el tratamiento de los feminicidios en todas las fiscalías estatales, garantizando protocolos adecuados, seguimiento oportuno y penas proporcionales.

“Esto nos va a permitir, gracias a la participación de madres buscadoras y víctimas secundarias de feminicidios, corregir que no sean los protocolos adecuados, que no sean suficientes los años de penalización, y principalmente mejorar el protocolo”, señaló.

Chiapas

La diputada recordó que Chiapas ha sido pionero en la materia: “Desde el primer año de la legislación votamos que la pena máxima a los feminicidas sea de 100 años. Sabemos que la homologación pide 70 años, pero obviamente nosotros no vamos a reducirlo. Vamos a seguir manteniendo los 100 años donde ya estamos robustos”.

Asimismo, mencionó que la ley general que se elaborará posteriormente, tomará como base antecedentes como la Ley Mariana Lima, que busca evitar dilaciones y fallas en las investigaciones por parte de ministerios públicos.

“El objetivo es que todas las fiscalías trabajen en sintonía. Es una respuesta grande que se le da al pueblo de México en materia de feminicidios”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva subrayó que el Congreso de Chiapas continuará con semanas de trabajo en favor de la defensa de los sectores vulnerables, y reiteró el compromiso del Legislativo local para mantener estándares más altos que los mínimos federales en la lucha contra la violencia de género.