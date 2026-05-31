Mantiene SMyT operativos en el sector transporte

Organizaciones de concesionarios de Huehuetán reconocieron que los operativos realizados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la oficina de enlace en Tapachula, a cargo de Hugo Esteban Pérez Marín, contribuyen a fortalecer la seguridad de los usuarios y garantizan que el servicio de transporte público se preste conforme a la normatividad vigente.

Los representantes del transporte organizado señalaron que estas acciones también brindan certeza a los concesionarios que cumplen con la ley, al tiempo que permiten mantener el orden dentro del sector.

Revisión

Indicaron que las revisiones aplicadas tanto a unidades concesionadas como, principalmente, a vehículos irregulares o “piratas”, ayudan a evitar la competencia desleal y a combatir prácticas de corrupción en las distintas modalidades del transporte público.

Asimismo, destacaron que los recientes operativos efectuados en Huehuetán, en coordinación con instituciones de seguridad y encabezados por personal de la Delegación de Movilidad y Transporte, responden a solicitudes planteadas por el propio gremio, las cuales están siendo atendidas para preservar la legalidad en la prestación del servicio.

Piden lo justo

Los transportistas concesionados afirmaron que no buscan privilegios ni protección irregular, sino el cumplimiento de las disposiciones legales. También señalaron la necesidad de exhibir a gestores y personas que engañan con falsas promesas de permisos y futuras concesiones, promoviendo que unidades operen sin la documentación correspondiente.

El transporte organizado de Huehuetán reiteró su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Tapachula.