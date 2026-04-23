Más de 9 millones de medicamentos en centros de salud

Los datos más actualizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, reportó un total de 9.1 millones de medicamentos distribuidos en 490 centros de salud y 42 hospitales locales.

Las autoridades del Instituto informaron que en todo el territorio nacional hay un 91 % de abasto en insumos oncológicos, y 95 % para los espacios que hay en la entidad.

Desde el Centro de Distribución Rutas de la Salud, en Tuxtla Gutiérrez, Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, informó del mecanismo y la logística para la entrega de medicamentos en Chiapas.

Repartición

Los 9.1 millones de medicamentos salieron a todos los centros de salud y hospitales con los que cuenta la entidad, los cuales cubren desde la Sierra, el Norte y hasta la frontera sur en municipios como Tapachula.

Con el sistema de monitoreo diario que se ha puesto en marcha, se puede conocer con certeza el porcentaje de abasto en el territorio nacional y en el estado.

“Esas son las unidades que garantizan equidad en salud, que garantizan entrega directa de medicamentos bajo un catálogo gerencial con kits prearmados de medicamentos”, refirió el director general.

Durante las actividades, además del director general del IMSS-Bienestar, también participaron Gerardo Orantes, titular de Planeación Estratégica, y Sofía Aguilar, coordinadora del IMSS-Bienestar en Chiapas.

Contexto

Las unidades salen cada mes desde el Centro de Distribución Rutas de la Salud, a fin de llevar las medicinas a todos los espacios.

Todo el equipo, refirió Sofía Aguilar, ha permitido llegar a las zonas más difíciles y un ejemplo puede ser San Quintín; sin embargo, los insumos se extienden a los sitios urbanos.

Todo ese esfuerzo, recalcó, ha llevado los servicios de salud a espacios más alejados, lo que ha dado resultados favorables en municipios como Oxchuc, Jitotol o San Andrés Larráinzar.

Avances

“He recorrido casi todo el estado y he sido testigo de cómo el trabajo que impulsamos está dando frutos, cuando una persona puede operarse en su propio municipio”, indicó la coordinación estatal del IMSS-Bienestar.

Ahora las personas en las comunidades pueden ser programadas para cirugías, valoración o seguimiento sin la necesidad de salir de sus municipios; incluso pueden llevar a cabo su recuperación en espacios cercanos a sus seres queridos.