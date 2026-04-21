Meseta Comiteca, con potencial para sede de cumbre

El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, realizó un recorrido de evaluación en la región Meseta Comiteca Tojolabal, con el objetivo de analizar su potencial como sede de una cumbre internacional de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), organización líder a nivel mundial en turismo de aventura.

Durante la visita, el titular de Sectur estuvo acompañado por Juan Enrique Henao Bradford, miembro de Experience Manager de la ATTA. Mencionó que la finalidad es fortalecer esta propuesta y posicionar a Chiapas y su oferta de productos turísticos de naturaleza y aventura en el escenario global.

Proyecto

Este proyecto contempla que Chiapas pueda albergar, en su versión Adventure Elevate, uno de los encuentros más relevantes del sector, el cual reúne a operadores turísticos, compradores internacionales, medios especializados y líderes de la industria.

Con estas acciones, la Sectur Chiapas refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo turístico sostenible, generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales y posicionar al estado como el destino más importante para el turismo de naturaleza en México.