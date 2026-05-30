Nacen tres nuevos partidos locales

Después de que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), confirmó el registro de tres nuevos partidos políticos locales, fue este viernes 29 de mayo que las representaciones legales recibieron el certificado de registro.

Con base en lo señalado por el IEPC, la aprobación de los tres nuevos partidos políticos locales comenzará a surgir efecto a partir del 1 de julio de este año.

Posturas

La consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, informó que se llevó a cabo un proceso “legal, técnico y administrativo previsto por la normatividad electoral, que también representa algo mucho más importante: la ampliación de las vías de participación política para la ciudadanía chiapaneca”.

Enfatizó que el registro de otras fuerzas políticas forman parte de una expresión, la cual es legítima del derecho de asociación política, además de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Quienes reciben el certificado, dijo, asumen una responsabilidad “frente a la ciudadanía porque la obtención del registro constituye un derecho, pero también implica obligaciones legales, éticas y democráticas”.

Próximas elecciones

Con eso, Movimiento de Esperanza de Chiapas, el Partido Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca, contarán en el derecho de participar en las próximas elecciones locales, programadas para 2027.

Adicional a ello, los tres partidos ingresarán a la bolsa de financiamiento público que se estará otorgando en este año, por lo que se prevé que se haga una redistribución del recurso.

Contexto

En 23 de enero de 2026, el Instituto informó de la aprobación del Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2026 que incluye el financiamiento público a partidos políticos con acreditación y registro.

Recurso

El monto total para este año para todos los partidos es de 150 millones 329 mil 65 pesos, en ese recurso tendrá que incluirse a los de reciente registro a nivel local, por lo que las cantidades de distribución individual tendrán un ajuste.

Además de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, también tienen que invertir recursos para acciones específicas, desarrollo de liderazgo en mujeres y jóvenes.

Se le suma que deben apartar para la generación de estudios e investigación de temas de Chiapas, así como de la participación política de la ciudadanía en los pueblos originarios.