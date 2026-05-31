Organizan pachanga en instalaciones de PC

En un video que fue difundido en redes sociales, se denunció que elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal (PC) de Las Margaritas, organizaron una fiesta para festejar el cumpleaños de la secretaria de esta dependencia, lo que provocó un malestar en la población, ya que fue en las instalaciones de esta institución y en horario laboral.

Aunque se desconoce la fecha exacta en que se llevó a cabo esta fiesta, fue en la noche del viernes que se difundieron las imágenes en la plataforma de Facebook.

En este video con duración de 26 segundos, se observa a elementos uniformados de esta dependencia bailar, así como dos mesas, platillos y refrescos, y sobre la pared se tiene un adorno con globos con las palabras de ‘feliz cumpleaños’. Al fondo dos ambulancias y el portón abierto.

Aunque el incidente ha generado controversia y división de opiniones, la mayoría indicó que “no se deben de utilizar estas instalaciones como salón de fiestas, y mucho menos en horario laboral”.

En otras opiniones vertidas se defendía a los elementos de PC de disfrutar de un momento de distracción. Sin embargo, la mayoría reprobó estos hechos.

Esto debido a que por la mañana del viernes se reportó el incendio de un camión tipo pipa en las inmediaciones del estadio municipal de Las Margaritas y en las cercanías de las instalaciones de PC, pero a pesar de ello, los bomberos llegaron tarde, ya que el camión había sido consumido por las llamas.