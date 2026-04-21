Parte segunda caravana migrante de Tapachula

Una nueva caravana de migrantes de diversas nacionalidades, partió la noche de este lunes de Tapachula con destino al centro del país, ante la falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para su regularización (Comar).

Integrados por extranjeros originarios de Haití, Venezuela, Cuba y El Salvador, entre otros países, se organizaron en el parque Bicentenario y tras una fuerte lluvia, emprendieron la caminata hacia la carretera costera.

Son unos 600 los integrantes de la caravana -la segunda en lo que va del año- que han denominado “David”, quienes señalaron que muchos de ellos tienen más de un año que presentaron sus solicitudes de regularización de estancia sin tener respuestas de las autoridades.

No hay oportunidades

Establecieron que en la región de la frontera sur carecen de oportunidades de trabajo y al no contar con documentos de legal estancia, no pueden ir hacia otros estados del país.

Por ello se organizaron y determinaron partir hacia el centro del país buscando con ello que las autoridades les autoricen visas humanitarias o permisos de estancia legal.