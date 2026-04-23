Participan bomberos en curso de preparación

Con éxito concluyó el tercer curso de nivelación y certificación en los “Estándares de Competencia de la Red Conocer”, realizado en el centro evaluador del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Contaron con la participación de 29 bomberos inscritos en el curso de nivelación en el Estándar ECO 426.01 para “Bombero Estructural”, de los cuales, nueve fueron evaluados para certificarse en dicho estándar.

De igual manera, seis bomberas y bomberos fueron evaluados y certificados en el Estándar ECO 076 como evaluadores del ECO 426.01.

Más acciones

También se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (Amraci), el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci) y el Instituto de Bomberos de Chiapas.

Los asistentes agradecieron a los organizadores la realización del curso para que cada día más bomberas y bomberos accedan a estos procesos de preparación y profesionalización, así como a la directora Itza Máynez Villegas, de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Universitario Chiapas, sumando a tres elementos de su equipo de trabajo a estos procesos de certificación.