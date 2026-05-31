Periodistas se suman a protesta nacional

En el marco del 42 aniversario del asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía, integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, delegación Chiapas, se pronunciaron en el Parque de la Libertad de Expresión, en el centro de la capital, para solidarizarse con las familias de periodistas asesinados y desaparecidos en el país, y para exigir justicia frente a la violencia sistémica que enfrenta el gremio.

En un acto encabezado por los comunicadores Javier Opón y Gaspar Romero, los manifestantes denunciaron que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, más del 90% de los crímenes contra periodistas permanecen sin esclarecer.

“Aquí nadie olvida. Hoy, periodistas chiapanecos nos sumamos al acto de protesta. Este acto no es solo un recordatorio de la muerte de Manuel Buendía, sino la oportunidad para evidenciar la escalada de violencia que hemos vivido en el ejercicio de nuestra profesión”, señaló Javier Opón durante la lectura del pronunciamiento.

Gaspar Romero, representante del Foro de Periodistas Chiapanecos A.C., informó que a nivel nacional suman 219 periodistas asesinados y 35 desaparecidos desde el año 2000.