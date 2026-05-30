Piden concluir techado de domo en Cobach

Padres de familia, catedráticos y estudiantes solicitaron la intervención de los directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) para que se proporcionen materiales para el techado de la cancha principal del plantel ubicado en el ejido Álvaro Obregón de Tapachula.

Señalaron que con el exdirector del Cobach en el estado, Miguel Prado de los Santos, habían firmado un convenio que proporcionaría los materiales para el techado y los padres de familia se encargarían de colocarlo, pero fue cesado por presuntos actos de corrupción y todo quedó detenido.

Explicaron que el Comité de Padres de Familia, mediante el programa “La Escuela es Nuestra” y la administración de Prado de los Santos, acordaron construir el domo mediante aportaciones del 50 por ciento cada uno; incluso los primeros cumplieron con la cimentación, incluyendo la mano de obra y materiales.

Sin embargo, quedó pendiente la entrega del material para el techado, el cual iba a ser colocado con aportaciones de los padres de familia, pero este nunca llegó y ahora, tienen que empezar nuevamente las gestiones ante la dirección general del Cobach para que se autoricen los recursos.

Consideraron que se trata de una obra prioritaria y de seguridad para los estudiantes, sobre todo en la temporada de ciclones, cuando los estudiantes no tienen espacios para hacer deporte si está lloviendo.

El plantel del Cobach en Álvaro Obregón tiene más de 30 años y nunca se consideró la construcción de un domo, hasta que los padres de familia acordaron hacerlo a través del programa “La Escuela es Nuestra”, el mismo que permanece inconcluso, aunque esperan el respaldo de las autoridades para concretarlo.