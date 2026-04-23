Piden frenar extorsiones en estados vecinos

Transportistas chiapanecos de carga hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para frenar el incremento de extorsiones por transitar en los estados de Tabasco y Veracruz.

Sobre este problema, relataron que desde meses, transportistas del municipio de Villaflores comenzaron a recibir mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas.

En estos mensajes y llamadas les pedían la cantidad de tres millones de pesos por dejarlos circular por los estados de Tabasco y Veracruz, una cantidad bastante fuerte.

“La recomendación de la autoridad es colgar, bloquear y no engancharse y eso hicieron, pero ante el temor optaron por pagar esta cantidad de dinero”, indicaron los denunciantes.

Sin embargo, este hecho no fue aislado, ya que poco tiempo después otros transportistas han sido contactados con el mismo modus operandi y les lanzaron la misma advertencia: que si no pagaban les iban a dañar las unidades al transitar por el estado de Veracruz.

“Además, también están amenazando con hacer daño a las familias de los transportistas. Por esta razón el temor se ha apoderado de este gremio y otros transportistas analizan la posibilidad de pagar esta cuota para no sufrir ningún daño en su integridad, a sus unidades y sus seres queridos”, expresó.

Hasta el momento se desconoce el número de transportistas de carga que han sido contactados de esta manera para ser extorsionados.

Señalaron que, ante las acciones que han tomado las autoridades chiapanecas de combatir a los criminales, estos delincuentes están actuando en los estados vecinos.

Cabe recordar que desde el estado de Chiapas hacia el centro del país y otras latitudes, se mueven por las carreteras grandes cantidades de maíz, café, abarrotes y otros productos.