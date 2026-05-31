Piden mayor vigilancia en zona poniente norte

La petición de mayor vigilancia en la zona poniente norte de la capital ha cobrado fuerza entre vecinos y estudiantes, luego de que Carlos “N” alumno de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), fue asaltado a plena luz del día frente a la clínica 23 del IMSS, sobre el libramiento Norte Poniente.

Carlos, originario de San Cristóbal de Las Casas, acababa de salir de una consulta médica cuando un sujeto a bordo de una motocicleta de color rojo lo interceptó. Debido al casco polarizado que portaba, no fue posible identificar sus rasgos.

Hechos

En segundos, el delincuente le arrebató su teléfono celular y dinero en efectivo, para luego huir con rumbo desconocido.

El joven relató que caminaba hacia la parada del transporte público cuando ocurrió el atraco, pese a encontrarse en una zona concurrida por pacientes y estudiantes, nadie pudo auxiliarlo o detener al asaltante.

Tras el hecho, solicitó apoyo a elementos de la Guardia Estatal que transitaban por el lugar; sin embargo, el uniformado le sugirió acudir a presentar una denuncia formal, sin que se desplegara algún operativo de búsqueda para localizar al responsable.

Ante esta situación, estudiantes y pacientes que transitan diariamente por el libramiento Norte Poniente han comenzado a alzar la voz.

Operativos de prevención

La comunidad universitaria y vecinos de la zona coinciden en que es urgente reforzar la presencia policial y los operativos de prevención en este punto, considerado vulnerable debido al constante flujo de personas que acuden a consultas médicas y actividades escolares.

El joven universitario hizo un respetuoso llamado a las autoridades para que se implementen estrategias de seguridad efectivas en Tuxtla Gutiérrez, especialmente en el área poniente norte, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de quienes a diario recorren sus calles.