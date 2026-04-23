Plantean transportistas nuevas tarifas en volteos

Debido al incremento inflacionario y los aumentos que han tenido varios insumos que ocupan las unidades para brindar el servicio, transportistas plantearon una nueva revisión por parte de las autoridades a la tarifa en las unidades de volteo.

Mario Alberto Bustamante Mendoza, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas, comentó que buscarán un acercamiento con las autoridades para expresar el tema.

Dijo que recientemente fueron invitados por una organización de orden nacional, a fin de encontrar parámetros que permitan justificar el incremento en el rubro de acarreo de materiales.

Mencionó que en la actualidad están trabajando con precios de 2020, a pesar de que han ocurrido factores externos que elevaron el costo del diésel.

La Alianza está en la construcción de propuestas que se presentarán a las instituciones, toda vez que es la autoridad del transporte la que tiene la facultad de hacer oficial los aumentos.

José de Jesús Martínez Cabrera, integrante de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas, enfatizó que las refacciones para el mantenimiento de las unidades han tenido ajustes por arriba de la inflación.

Esto implica, añadió, que se genere una actualización en los tabuladores y eso se puede lograr con un trabajo en conjunto con las autoridades e instituciones afines.

Se está buscando que haya acciones coordinadas, añadió, con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para presentar una propuesta que incluya mejorar el servicio, y eso se traduzca en más beneficios para los usuarios y concesionarios.