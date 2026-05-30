Policía, al margen de protesta magisterial

Este 1 de junio iniciará la huelga magisterial en la Ciudad de México y tendrá presencia en Chiapas; sin embargo, las autoridades de seguridad informaron que la policía local se mantendrá al margen de la protesta.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que una de las instrucciones del gobernador es que sean respetuosos con los maestros y maestras.

Sin embargo, enfatizó que se va a privilegiar la seguridad de la ciudadanía y mientras no se meta el magisterio con la población o no haya algún altercado, se mantendrá el personal de la Secretaría al margen.

Intervención de la autoridad

“Vamos a ser respetuosos, siempre hemos sido respetuosos de las manifestaciones legítimas”, enfatizó el secretario de Seguridad del Pueblo.

Incluso, destacó que personal de la Secretaría General de Gobierno y Mediación atiende el tema desde otra línea, no obstante, en el momento en que una persona esté en riesgo, el personal de seguridad podría intervenir.

Contexto

Fue este 28 de mayo que, a través de una circular, el secretario General de la Sección VII del SNTE-CNTE, Isael González, recordó a la base activa y jubilada la convocatoria para participar en la huelga nacional.

Las próximas movilizaciones magisteriales se determinaron mediante la Asamblea Nacional Representativa y de la Asamblea Estatal Permanente, por lo que se prevé que el plantón arranque este 1 de junio.

La movilización programada para este lunes está relacionada con la petición de abrogar la Ley del Issste 2007 y la reforma educativa que el magisterio ha denominado Peña-AMLO.