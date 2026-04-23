Posible incremento de GBG por las lluvias

El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Roberto Ramírez, explicó que Chiapas como otras entidades del país tienen que acelerar el paso contra el gusano barrenador del ganado (GBG), pues la llegada de las lluvias multiplicará el problema.

El también docente explicó que en México, el gusano barrenador del ganado continúa representando un desafío relevante para la salud pecuaria y la producción por los más de 16 mil casos acumulados registrados desde 2024.

Aun así, México está posicionado como el quinto productor mundial de carne bovina, este panorama cobra especial relevancia para la estabilidad del sector.

Expansión de la plaga

Especialistas de diferentes instituciones del sector pecuario resaltaron la necesidad de controlar la plaga para evitar su expansión hacia nuevas regiones y especies.

La magnitud del problema en México es significativa. Entre las especies afectadas se encuentran bovinos, cerdos, ovejas, caballos e incluso perros y gatos.

Entidades como Chiapas, Oaxaca y Veracruz concentran el mayor número de casos, lo que evidencia zonas críticas donde se requiere reforzar las estrategias de control.

En ese sentido, especialistas del sector ganadero se pronunciaron ante la inminente crisis sanitaria, por lo que es primordial el uso de soluciones efectivas y rápidas.

De acuerdo con los especialistas, de no erradicarse, el gusano barrenador (GBG) puede escalar de un problema sanitario a una crisis con impactos en toda la cadena productiva.

En términos de inocuidad alimentaria, el uso inadecuado o excesivo de tratamientos para contener infestaciones incrementa el riesgo de residuos en productos de origen animal, lo que impacta directamente la confianza y salud de los consumidores.