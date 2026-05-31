Predomina inseguridad en feria de Arriaga

Habitantes de la ciudad de Arriaga denunciaron inseguridad durante la tradicional feria de Arriaga, celebrada del 27 al 30 de mayo, la cual se vio envuelta en diversas denuncias de robo de carteras.

Solamente como ejemplo se informó que las señoras Carmen Arreola Lorenzana, Patricia González Estrada y Mirna Fernández López Palacios fueron despojadas por jóvenes atracadores en plena festividad el viernes anterior.

De manos ligeras

En fracción de segundos las despojaron de sus carteras para luego darse a la fuga mientras que las autoridades policiacas brillaron por su ausencia, se informó.

La festividad que se desarrolló en las instalaciones del parque central no contó con la suficiente seguridad y los asistentes pagaron las consecuencias.

Pobladores locales, pero también visitantes que gustan de este tipo de actividades regresaron con un mal sabor de boca a sus casas.