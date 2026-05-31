Presenta Inifap pronóstico de lluvias 2026

De acuerdo con el pronóstico de lluvia para el ciclo primavera-verano 2026, presentado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), se esperan de 178 a 260 días de lluvia en el sur, este, noreste y noroeste; y de 93 a 156 en el sureste, centro y oeste del estado.

Estiman de 4 a 10 días secos en el Soconusco y parte de la Costa; más de 19 en el Sureste, Centro, Oeste y Noroeste, en estas zonas hay áreas compactadas donde pueden presentarse entre 27 y 32 días secos. Pronostican de 10 a 20 días secos en algunas zonas del Este, Noroeste y Noreste.

Fase “El niño”

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), se estima que es muy alta la probabilidad de que a partir de junio tardío o julio temprano se establezca la fase El Niño, lo que podría ocasionar un descenso significativo de la lluvia para julio y agosto, con una canícula intensa.

El Inifap dio a conocer que el pronóstico se elaboró con la información del mes de abril de 2026 y se actualizará periódicamente con la información de EL ENSO que cada mes proporciona la NOAA y el IRI.

Con datos de 72 estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, se estimaron: inicio, fin y duración de la temporada de lluvias y el número de días secos del 20 de julio al 25 de agosto.

El Inifap recomendó a los productores agrícolas elegir cuidadosamente las fechas de siembra, evitar las siembras adelantadas. Seleccionar tipo de semilla con el ciclo adecuado y con características de resistencia a la sequía. Mejorar la capacidad del suelo para retener y conservar la humedad especialmente en suelos arenosos, compactados y sin materia orgánica.