Presentan Rostros de la Multitud

Con una propuesta artística centrada en la identidad, las emociones y la reflexión personal, estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), inauguraron la exposición colectiva “Rostros de la multitud” en el Museo Regional de Chiapas del INAH.

La muestra reúne el trabajo de nueve jóvenes artistas que, mediante disciplinas como pintura, ilustración y escultura, buscan conectar con el público a través de preguntas sobre la identidad y la manera en que cada persona se percibe a sí misma.

Josué de Jesús Arévalo Torres, estudiante de la Facultad de Artes Visuales y uno de los participantes de la exposición, explicó que el proyecto surgió como una exploración sobre la construcción del ser humano y los procesos creativos que atraviesan los artistas.

“Queremos que las personas se cuestionen quiénes son. La exposición gira en torno a la identidad, a cómo nos formamos y cómo cada ser humano encuentra maneras distintas de identificarse”, comentó.

Uno de los elementos centrales de la exposición es precisamente la pregunta “¿Quién eres tú?”, colocada como una invitación a que los visitantes se detengan a reflexionar sobre sí mismos y conecten emocionalmente con las obras.