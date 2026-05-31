Presión migratoria demanda más servicios básicos

Tuxtla Gutiérrez tiene una sobrepoblación de migrantes nacionales e internacionales que está conflictuando la prestación de servicios institucionales. Un fenómeno que ocurre en otros lugares de México y del mundo, con orígenes en pobreza, inseguridad y marginación.

Así lo expuso María Fredegunda Alegría Sánchez, segunda regidora dentro del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, quien agregó que existe una migración muy particular de diversos municipios de Chiapas hacia la capital del estado.

Este tipo de migración es distinta a la que ocurre de personas de otras nacionalidades que también están llegando a la capital en busca de nuevas oportunidades económicas.

Dimensión

No obstante, en ambos casos, la capital está siendo superada por la demanda de servicios, principalmente de seguridad, vivienda, orden y en algunos casos de salud, por ello es necesario conocer la dimensión de la migración.

Posteriormente, generar estrategias regionales de contención de migrantes hacia la capital o en su caso, sobre la reducción del flujo migratorio internacional hacia la capital del estado, dijo la regidora en el marco de un encuentro entre regidores de diversos municipios de la entidad.