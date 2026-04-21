Pretenden reubicar sede administrativa del Issste

La delegada sindical de la delegación estatal del Issste en Chiapas, Juana Inés Tapia Torres, denunció graves irregularidades en el intento de cambio de sede administrativa.

Señaló que las autoridades del instituto pretenden reubicar a los trabajadores y los servicios a un edificio ubicado en el centro de Tuxtla que no cumple con los dictámenes de Protección Civil, carece de ventilación adecuada, estacionamiento, rampas para personas con discapacidad, salidas de emergencia y elevadores, lo que pondría en riesgo tanto a los empleados como a los derechohabientes.

En entrevista, Tapia Torres explicó que la inconformidad no es reciente, pues desde hace años han solicitado un cambio para mejorar sus condiciones laborales, pero siempre en un inmueble que garantice la seguridad e integridad de todos.

La dirigente sindical detalló que en la actualidad laboran alrededor de 280 trabajadores, y que diariamente acuden a realizar trámites aproximadamente 700 personas entre pensionados y jubilados, además de 400 derechohabientes en activo.

Riesgos

La mayoría de los pensionados superan los 60 años y muchos presentan problemas de discapacidad o vulnerabilidad, por lo que las escaleras elevadas del nuevo inmueble —ubicado en la 1a. Norte, en el centro de Tuxtla Gutiérrez— representan un riesgo de caídas que podría poner en riesgo la vida.

La delegada sindical señaló de forma directa a la subdelegada de administración, Nayeli López Méndez, y al jefe de almacén, Emanuel, como los responsables de gestionar este cambio bajo argumentos falsos.

Tapia Torres calificó esta justificación como “una gran mentira” y sostuvo que aplicar criterios de austeridad en un asunto que compromete la vida de los trabajadores y derechohabientes es inaceptable.

Pese a que las autoridades del Issste les respondieron, tras una queja presentada ante Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, que el edificio era adecuado y reunía características de Protección Civil, Tapia Torres desmintió esa versión.