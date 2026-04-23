Prevención redujo incendios forestales

En lo que va del año, los incendios forestales en Chiapas han tenido una reducción significativa, cifras atribuidas a las labores preventivas como rehabilitación y apertura de brechas cortafuegos, quemas de ensanche y reacomodo de combustible, aseguró Eder Cartas García, combatiente de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Para los combatientes, la temporada de estiaje no es el único momento de trabajo, detalló que las labores preventivas se realizan durante todo el año y hoy, se ven los resultados positivos en reducción de siniestros forestales.

Cartas García destaca la importancia de la prevención cultural, que incluye la participación en comunidades y lugares donde son invitados para crear conciencia ambiental, también se realizan labores en escuelas para abordar la problemática que ocasiona un incendio forestal y todo lo que esto conlleva.

En el ámbito legal, el combatiente mencionó que realizan la divulgación de la Norma Oficial Mexicana NOM-015, así como el trabajo con los calendarios de quemas.

Señaló que cuando personas ejidales o de comunidades requieren hacer uso del fuego, se les invita a acudir a sus municipios para agendar la quema, definir horarios y cantidades, y en caso de necesitar personal especializado, se turna el tema a la autoridad correspondiente.

Sobre las cifras de brechas realizadas, Cartas García comenta que el trabajo es coordinado con diferentes instituciones y cada una tiene sus propias metas; sin embargo, de acuerdo con datos de la actual administración, la meta se trazó en lograr los dos mil kilómetros de brechas cortafuegos.