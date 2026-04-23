Pronostican entre 3 y 4 huracanes con categorías altas

Fabián Vázquez Romaña, cooridnador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que con base en la numeralia para el océano Pacífico el pronóstico es de entre 18 y 21 sistemas con nombre y para el Atlántico serían entre 11 y 15 eventos.

Para el Pacífico podrían ocurrir entre nueve y 10 tormentas tropicales; entre cinco y seis huracanes categoría uno y dos, además de tres y cuatro huracanes de categorías de la tres y hasta la cinco.

Para el océano Atlántico se prevén entre siete y ocho tormentas tropicales, así como de tres a cinco huracanes con categorías uno y dos. No obstante, hay proyecciones de que puedan impactar entre uno y dos huracanes con categorías de tres a cinco.

El mensaje, dijo, es que se debe estar preparados para la temporada, debido a que un solo evento puede generar complicaciones en los diversos estados.

Definir la intensidad de los huracanes, que pueden ir de uno a cinco en la escala Saffir-Simpson, permite medir qué daños pudieran ocasionar con la velocidad del viento y la cantidad de lluvia.