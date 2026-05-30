Proyecto antiinmigrante afecta a chiapanecos

La aplicación de políticas antimigratorias no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, está afectando a la población chiapaneca; así lo expuso la investigadora Tania Cruz, quien indicó que los chiapanecos apuestan por primero ser turistas, trabajar, ahorrar y comportarse disciplinadamente para poder aplicar a la estancia.

Tania Cruz explicó que México es el primer lugar con el número de latinos en Canadá, con un aproximado de 250 mil personas estando de forma legal; sin embargo, hay una población flotante y trabajadora de alrededor de medio millón.

La investigadora expuso que este tipo de migración tiene una lógica capitalista, pues se administra el paso al país del norte solo para realizar ciertas tareas que son mal pagadas y extenuantes, sin garantías laborales.

Señaló que la mayoría de chiapanecos que se encuentran en ese país no son ni fueron campesinos; “no son migrantes con la capacidad de trabajo rural, sino para trabajos de oficina y burocracia, cuentan estudios altos y saben inglés”, indicó.

Factores

Tania Cruz detalló que las políticas antimigratorias de Canadá empezaron en 2025, cuando se observó una importante alza en los alquileres, por lo que se propuso disminuir la población migrante a 500 mil personas.

Sin embargo, esto representa un reto porque en el país se cuenta con una población migrante de 2 millones y medio, además de que una disminución del flujo migrante podría afectar industrias como la agroindustrial y de construcción.

De hecho, dijo, los contratistas latinos son quienes emplean a los trabajadores chiapanecos sin documentos. A su vez, estos contratistas tienen doble nacionalidad, por lo que tienen posibilidad de ganar los contratos, además de que cuando ya cuentan con muchos trabajadores, son quienes dan el “pitazo” a las autoridades.