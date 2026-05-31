Realiza Cuarto Poder exitoso torneo

En un ambiente festivo y con las mentes más brillantes del deporte-ciencia desplegando sus mejores movimientos en el tablero de los 64 escaques, se desarrolló con éxito el Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir, en el salón Pakal 1 del Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez.

Puntuales a la cita

La comunidad de jugadores acudió puntual a la cita para sumarse a los festejos por los 50 años de Cuarto Poder, y expresó su reconocimiento por la cobertura que siempre se ha brindado a los diferentes torneos; esta ocasión fue especial por ser los promotores de un campeonato de alto nivel competitivo.

Tras encender la pasión por el deporte-ciencia con las partidas de la primera ronda del torneo, se llevó a cabo el acto inaugural, que contó con la presencia de la señora Ana María de la Cruz Morales, directora de información y comercialización de esta casa editorial, quien transmitió su alegría y admiración a las jugadoras y jugadores reunidos en un recinto digno de los mejores escenarios nacionales y con jugadores de gran prestigio, así como nuevos valores, como el pequeño jugador, Tomás Emmanuel Cañaveral Sánchez, quien próximamente representará al Ajedrez infantil de México en Colombia.

Reconocen a Cuarto Poder

En este emotivo marco, Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), agradeció a Cuarto Poder por la difusión que siempre ha brindado a esta disciplina, lo que sin duda motiva a más personas a aprender a jugarlo, ya sea de manera recreativa o competitiva.

Concluido el acto inaugural, se dio paso a la segunda de seis rondas totales de partidas, donde las emociones estuvieron al máximo, con los jugadores buscando llevarse la victoria en arriesgados movimientos sobre el tablero, cobrando al final puntos valiosos por su valentía y en otras ocasiones sellando derrotas costosas.

Categoría libre

Al respecto, las batallas sobre el tablero se disputaron en categoría libre, bajo el sistema suizo, con base en “rating” y con ritmo de juego de 10 minutos, más dos segundos de incremento por jugador, siendo un torneo válido para rating al contar con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).