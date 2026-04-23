Realizan la “Feria Cultural Mundialista 2026”

En el marco del Programa de Movilidad e Intercambio Estudiantil, se realizó por primera vez la “Feria Cultural Mundialista 2026” como una iniciativa premundialista de carácter institucional de intercambio de experiencias entre los beneficiarios de este programa y la comunidad universitaria, en torno a la Copa del Mundo de Futbol 2026.

En este contexto, el rector Oswaldo Chacón Rojas refirió que estas actividades fortalecen la socialización y los vínculos entre las juventudes que forman parte de la comunidad universitaria, por lo que felicitó a quienes intervienen y contribuyen a desarrollarlo de la mejor manera.

Ante la directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, expuso que al trabajar en el marco de una política de excelencia académica, también se deben generar acciones afirmativas que hagan eso posible.

Por su parte, la titular de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, refirió que, a través de la internacionalización, la institución les brinda una oportunidad única, que además de abrirles puertas en el ámbito profesional también les cambia la perspectiva de vida en lo personal.

En este marco, se desarrollaron actividades como el panel: “Educación sin Fronteras: Experiencias que Transforman” y la pasarela de camisetas mundialistas, donde estudiantes de intercambio y movilidad, compartieron sus vivencias interculturales, académicas y el impacto en su vida personal.